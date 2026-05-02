☆ヤクルト―ＤｅＮＡ（１８：００・神宮）ヤクルト＝小川、ＤｅＮＡ＝入江ヤクルトの丸山和が１日のＤｅＮＡ戦でプロ野球７３人目、７８度目（セ・リーグ４０人目、４３度目）のサイクル安打を達成した。チームでは国鉄時代を含め１９５９年の町田行彦、７６年の若松勉、９０年の池山隆寛、９２年のハウエル、２００３年の稲葉篤紀、１８年の山田哲人、２１年の塩見泰隆に次いで８人目となった。過去の７人は次戦でも全員が