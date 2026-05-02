2日からゴールデンウィークの後半が始まりJR静岡駅では午前中から家族づれなどの姿が見られました。午前9時ごろのJR静岡駅。新幹線のホームでは、大きな荷物を持った家族連れなどの姿がみられました。（山梨県から香川県へ行く男性）「香川県に行く。うどんを食べたり、海が無い県なので山梨県は、海とか見たりしたい」JR東海によりますと下りの混雑のピークは2日で、午前11時現在のJR静岡駅の新幹線乗車