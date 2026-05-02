５月２日の京都３Ｒ・３歳未勝利戦でソロンゴ（牝３歳、栗東・小栗実厩舎、父ルーラーシップ）に騎乗した古川吉洋騎手＝栗東・フリー＝が、本馬場入場時に落馬。検査のため、長岡禎仁騎手に乗り替わりとなった。その後、以降に騎乗予定だった３鞍も乗り替わりが発表された。４Ｒの〈５〉タナブイハチターボは幸英明騎手に、７Ｒ〈３〉テーオーアンジェラは川須栄彦騎手に、９Ｒ〈８〉デルマホダカは角田大和騎手にそれぞれ変