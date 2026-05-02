俳優の財津優太郎（２６）が、最新ショットをアップした。１日までにインスタグラムで「ドラマ『フェイクファクトリップス』第一話」とＢＳフジのドラマに出演報告。「Ｔｖｅｒで見逃し配信もあります！みんな見てねＦＯＤでも先行配信あるのでそちらも是非！感想も待ってます」とつづり、スーツ姿を披露。フォロワーから「爽（さわ）やか！！！」「部署にいて欲しいー。サラリーマン役めちゃくちゃ似合う」との声が上がっ