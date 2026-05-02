◇NBAプレーオフ1回戦・第6戦レイカーズーロケッツ（2026年5月1日トヨタ・センター）レイカーズの八村塁（28）が1日（日本時間2日）、西プレーオフ（PO）1回戦・第6戦の敵地ロケッツ戦に先発出場。前半から2本の3Pシュートを決めるなど10得点の躍動。チームは49ー31と18点リードで前半を折り返した。前回の試合となった4月29日（同30日）、本拠地で迎えたPO1回戦・第5戦では速攻ダンクや2本の3Pシュートを決めるなど12