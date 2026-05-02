東京都心は2日、たっぷりの日差しで7月上旬並みの暑さになりそうです。水分をこまめにとるなど、熱中症に注意してください。【午後の天気】各地とも日中は日差しが強く、晴れるでしょう。にわか雨もなさそうです。日中の最高気温は東京都心で28℃など、広く27℃前後まで上がり、暑くなるでしょう。【週間予報】3日の午後は次第に雲が増えて、夜遅くなると雨の降る所があるでしょう。4日は朝から雨が降りますが、連休終盤の5日以降