タレント浜村淳（91）が2日、MBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜8・00）に出演。入院中におかわりをしたくなるほどハマッた食品を明かした。浜村は4月4日、11日の同番組を検査入院を理由に休演、18日に復帰を果たした。また21日に登場したイベントでは、入院中の検査で「脳内出血の疑いがある」と判明し、「手術をしました」と発表。その後、再手術を打診されたというが「もう手術はイヤですと言って断って、退院してき