世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。インドの「未明の屋台に怒りの放火意外な“火種”とは…」についてです。◇◇◇先月23日未明、インドのウッタル・プラデーシュ州で誰もいない屋台に2人の男がやってきて、何やら液体をまいています。1人がその場を去ると、残ったもう1人の手にはマッチのようなものが…。次の瞬間、激しい音とともに炎が立ち上り、店は一気に燃え上がりました。男たちが放火したワケ。きっかけは意