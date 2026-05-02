俳優で歌手山下智久（41）が1日、フジテレビ系「かまいたちの瞬間回答！」（金曜午後9時）に出演。さまざまな悩みに即座に答える番組で、今回は東京駅に関する問題を特集し、2つの日本の代表的なお菓子がコラボした商品を大絶賛した。東京駅限定商品で、柿の種が看板商品の亀田製菓では、柿の種のハッピーターン味を販売している。山下は「柿の種、大好きなんですよ」と話してハッピーターン味の袋を破って、左手の平に山のように