ダイソーで以前見つけたごまにんにくのパワーアップバージョンが爆誕していました…！『ごまにんにく にんにくMAX』は、その名の通りにんにくの旨味と濃厚パンチが圧倒的で、休日前のスタミナ補給にぴったりの最強背徳感の薬味です。20gの使い切りサイズで鮮度キープも◎108円とは思えない満足度の高さですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ごまにんにく にんにくMAX価格：￥108（税込）内容量：20g販売ショップ：ダイ