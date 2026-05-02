エイベックスによる音楽フェス『a-nation 2026』が、10月3日、4日にお台場a-nation特設会場にて開催される。 （関連：浜崎あゆみが20回出演、GENERATIONS×岡村隆史コラボ、久保田利伸初登場……『a-nation 2025』名シーンの数々） 2002年にスタートし、22回目の開催となる今回は、初の秋開催として、23年ぶりに東京 お台場へと会場を移動。ジャンルの垣根を越えたアーティストのラインナップのほか、屋外