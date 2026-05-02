一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「サマ割 一休の日セール」を5月1日正午から9日正午まで開催している。全国の人気宿泊施設がお得となる。割引・ポイント付与が適用される宿泊期間は、各ホテル・旅館によって異なる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、沖縄ハーバービューホテルが9,242円から、ホテルグランヴィア京都が14,819円から、横浜ベイホテル東急が16,200円から、ホテルニューオータニ大阪が17,150円から、ホテ