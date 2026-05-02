タダでもあげちゃった方が安上がり？イタリア議会が、退役した空母「ジュゼッペ・ガリバルディ」をインドネシアに寄贈するという政府の計画を承認したと、2026年4月28日にイタリアメディアが報じました。【すげえ、発艦した！】これが、空母「ジュゼッペ・ガリバルディ」の新たな艦載機候補です（動画）同艦は2024年に予備役となり、作戦可能な状態で停泊していましたが、この決定によりイタリアは、友好国との関係強化の一環