帯広市できのう（２０２６年５月１日）夜、2階建ての店舗兼アパートが燃える火事があり、年齢性別不明の1人の遺体が見つかりました。警察は遺体が住人の女性の可能性もあるとみて身元の確認を急いでいます。火事があったのは帯広市西11条南26丁目の2階建ての店舗兼アパートです。きのう（５月１日）午後7時20分ごろ、「2階西側から煙が出ている」と消防に通報がありました。火はおよそ4時間半後に消し止められましたが