北海道・弟子屈警察署は2026年5月1日、釧路管内に住む60代の女性が、約1800万円をだまし取られる特殊詐欺事件が発生したと発表しました。2026年3月13日。女性のLINEアカウントに「藤原良子」と名乗る人物からメッセージが届き、やりとりが始まりました。その後、株取引投資をすすめられ、投資グループに招待されて、架空の証券アプリを登録し、4月2日から14日までの間、株式投資の費用として7回にわたり約1800万円を指