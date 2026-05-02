DEJIMA博の会場のひとつ「県美術館」。 2日から廃材を使った『エコアート』が体験できる催しが行われています。 「ながさきくんち 龍」の共同制作では、波佐見町出身の画家・綾海さんが描いた龍に、参加者が色付けしたクリアファイルで作ったうろこを張り付けていき、5日間かけて完成を目指します。 県美術館での催しは、6日までの開催で参加費は無料ですが、各日午前10時、午後1時、午後4時に配布する整理