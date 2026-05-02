今月末で閉館する大阪松竹座最後となる、さよなら公演「御名残五月大歌舞伎」が２日、大阪・道頓堀の大阪松竹座で開幕した（２６日まで）。昼の部は華やかな「寿式三番叟（ことぶきしきさんばそう）」でスタート。「源平布引滝義賢最期（よしかたさいご）」では片岡愛之助が義賢の壮絶な最期を演じる。「鰯賣戀曳網（いわしうりこいのひきあみ）」では、身分違いの恋を描く。夜の部では片岡仁左衛門が佐々木盛綱を演じる「