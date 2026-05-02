将棋の福間香奈女流五冠が２日、日本将棋連盟が今年１月に設置した「公式戦番勝負対局規定検討委員会」（以下「検討委」）が先月３０日に最終答申を行ったことを受け、大阪市内で弁護団とともに会見を行い、一定の前進を評価するとともに「いくつか不安がある」と引き続きの善処を求めた。福間女流五冠は冒頭で連盟、検討委、メディア、ファンほか関係者への謝意を述べた。続いて「最終答申の内容を確認し、熟慮したところ、い