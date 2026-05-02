珍名馬の激走にＳＮＳ上が大いに沸いている。５月２日に行われた京都競馬３Ｒ・３歳未勝利（牝）は、松若風馬騎手とコンビを組んだ１４番人気のカモメガトンダ（牝３歳、栗東・今野貞一厩舎、父サートゥルナーリア）が勝利した。１８頭立ての１６番ゲートから好スタートを決めた同馬は、道中は２番手を追走。４コーナーでも２番手をキープしていたが、松若騎手の手綱は激しく動く。そこからジワジワと脚を伸ばし、ゴール前で抜