◆プレミアリーグリーズ３―１バーンリー（１日・エランド・ロード）リーズの田中碧は１日、ホームのバーンリー戦で後半２７分までプレーした。試合は３―１で勝った。田中はリーグ４戦連続の先発出場。３点目の起点となるミドルシュートを放つなど、攻守で存在感をみせた。チームは前半８分に先制すると、後半開始早々の２ゴールですでに降格が決まった相手を突き放した。これでリーグ６戦無敗とし、勝ち点を４３まで伸ば