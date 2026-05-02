アメリカのトランプ大統領は1日、EU（＝ヨーロッパ連合）から輸入する自動車への関税を25％に引き上げると表明しました。また、ドイツに駐留するアメリカ軍部隊の撤収を命じるなど、ヨーロッパへの圧力を強めています。トランプ大統領「EUが貿易協定を順守しないので、我々はEUからの自動車に対する関税を引き上げた」トランプ大統領は1日、EUから輸入する自動車とトラックに対する関税を来週から15％から25％に引き上げると表明し