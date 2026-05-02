セリエA第35節が1日に行われ、17位レッチェが最下位ピサに勝利。この結果、ピサと19位ヴェローナの降格が決まった。ピサは昨シーズンのセリエBを2位で終え、1990−91シーズン以来となるトップリーグ復帰を果たした。しかし、23試合を消化してわずか1勝にとどまり、アルベルト・ジラルディーノ前監督を解任。オスカル・ヒリェマルク監督の下でも1勝しか挙げられず、レッチェとの直接対決に敗れたことで勝ち点差が「14」に広がり