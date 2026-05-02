◆ＪＡＢＡ選抜新潟大会ＪＲ秋田―巨人３軍（２日・ハードオフ新潟）社会人野球のＪＡＢＡ選抜新潟大会に出場している巨人３軍は２日、予選リーグ２戦目のＪＲ秋田戦に臨む。社会人の一発勝負を経験して今後の成長に役立てて欲しいとの首脳陣の意向で２軍から参加しているドラフト６位ルーキー・藤井健翔内野手は、適時三塁打を放って３―２の勝利に貢献した１日の初戦、全足利クラブ戦に続いて「１番・三塁」で出場する。
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