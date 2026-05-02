ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の公式YouTubeチャンネルが、2日までに登録者50万人、再生回数5億5000万回を突破した。同チャンネルでは、先月29日から浜田雅功（62）の誕生日である5月11日まで1日1本ずつ、オリジナル作品12タイトルを期間限定で無料公開中。先月29日に公開された「松本教授の笑いの証明」は早くも120万再生を超えるなど、関心の高さが