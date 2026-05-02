女優酒井若菜（45）が、芸能デビュー30周年を記念した写真集（タイトル未定）を、自身のデビュー日の7月1日に講談社より発売する。2日までに、先行カットを公開した。13年ぶりとなる同写真集では台湾を舞台に、あたたかな風が吹く田舎道、国内最大の湖を見下ろすラグジュアリーホテルの一室、人々が行き交う都心の交差点など、豊かな風景に身を委ねる、飾ることのない酒井の“今”を収録している。撮影を手がけたのは、写真家の佐