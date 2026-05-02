【モデルプレス＝2026/05/02】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。イメージチェンジしたことを報告し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」19歳美女「透明感増した」イメチェン姿◆村谷はるな、新ヘアカラー公開村谷は「髪の毛暗くしたよ、どっちがすき？」とコメントを添え、サラダやパン