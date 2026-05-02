【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の鈴木福が4月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。マニュアル免許を取得した理由を明かした。【写真】21歳子役出身俳優「感慨深い」と話題の免許証ショット◆鈴木福、マニュアル免許を取得報告鈴木は4月29日に「運転免許を取得しました！！」と自身の運転免許証を公開。ハッシュタグでは「＃限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」とマニュアル免許を取得したと伝えている。そして、鈴木は4月30日に