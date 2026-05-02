『ハイウェイの堕天使（だてんし）』×横浜市のスペシャルイベントはもちろんのこと、他にも魅力いっぱいの横浜。名所と寄り道におすすめのスポットを編集部視点で紹介します。さまざまな映画やドラマの舞台となってきた横浜。コナンとも繋がりが深く、TVアニメ、劇場版ともに横浜のランドマークと思しき場所が何度も登場。そして、今年の劇場版『ハイウェイの堕天使』も、横浜が舞台の物語。ということで、“コナン好きさん”が横