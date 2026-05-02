２日午前、高松空港では、大きな荷物を持った帰省客や、これから県外へ向かう観光客でにぎわいました。 高松から東京へ「ディズニーランドとディズニーシーと原宿のあたり」「家族で遊びに行くことも少ないので楽しみたい」 茨城から四国一周旅行「うどんを食べに来ました」「４つの県のおいしいところを全部回っていきたい」 高松空港によりますと、高松－東京便は全日空、日本航空ともに２