ブルージェイズの岡本和真選手が2打席連発となる1試合2本塁打を記録しました。「4番・サード」でスタメン出場した岡本選手は第1打席でショートゴロに倒れたあと、4回先頭で迎えた第2打席に6試合ぶりの一発。相手先発ウッズリチャードソン投手の5球目のスライダーを捉えると、打球速度104.8マイル(約168.7キロ)の打球がレフトスタンドに吸い込まれました。これで岡本選手は今季6号を記録。飛距離は390フィート(約118.9メートル)でし