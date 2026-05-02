ゴールデンウイーク5連休初日の2日、各交通機関は帰省客や旅行客で朝から混雑しています。5連休初日の2日、各新幹線の下りの混雑はピークとなっていて、午前中、東北・北陸新幹線などの自由席乗車率はほぼ100％を超え、東海道新幹線「のぞみ」は、ほぼ満席です。――おじいちゃんたちに会えるの楽しみ？新潟に向かう家族「初めて会うから」「生まれて初めてあいます」長野へ行く人「日本一人気なサウナと言われている場所で、すご