レスリング女子57キロ級で、24年パリ五輪同53キロ級王者の藤波朱理（22＝日体大）が2日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。藤波は「少し前に大好きな2人とサウナに行ってきた思い出最高の旅でした」とつづり、東京五輪の体操女子種目別床運動銅メダリストで、体操女子日本代表の強化本部長を務める村上茉愛さん、東京五輪柔道女子52キロ級金メダリストの阿部詩との思い出の写真を投稿。フ