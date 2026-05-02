元新体操日本代表の畠山愛理（31）が、夫でメジャーリーグ「シカゴ・カブス」の鈴木誠也（31）との仲むつまじい夫婦ショットを公開した。【映像】畠山愛理、子どもたちの顔出しショット＆夫婦ショット2019年12月に鈴木との結婚を発表し、2022年に長男、2024年に次男を出産した畠山。Instagramでは子育ての様子をたびたび発信しており、鈴木と顔を寄せ合う息子たちの顔出しショットを披露すると、大きな注目を集めた。仲むつ