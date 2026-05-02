タレントの鈴木奈々（37）が1日、自身のインスタグラムを更新。現在の体重について公表した。【写真】思わずドキッ！今の体重を公表した鈴木奈々鈴木は、自身がイメージモデルを務める下着を着用したショットとともに「最近ふっくらしたねって言われます。身長154センチ体重52キロです。男性ウケは今の体型の方が良いです」と明かした。ファンからは「魅力的です！」「眩しい！」「素敵ですね」などといった感想が相次いで寄