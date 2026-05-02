「あるもの」に翻弄される猫の姿が「かわいすぎる！」と話題を集めている。【映像】すごい勢いでびっくりジャンプする猫（小さい頃の様子も）投稿したのは、ムスッとした表情がチャームポイントだという猫のレオくん（9歳）の飼い主（@hide_pau）。プリンターの設定中に興味津々で近づいてきたレオくんが、出力された紙に驚く様子を撮影し、Xに動画を投稿した。飼い主によると、「新しいプリンター