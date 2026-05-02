内閣府の「高齢者の介護に関する世論調査（令和3年度）」によると、家族での介護分担について、理想は「家族・親族で協力し合う」ことであるとしながらも、実際には「特定の家族が一人で担っている」ケースが依然として多く、その精神的な悩みとして「相談できる人がいない」ことが上位に挙がっています。特に、遠方の親族が「部分的・一時的」に関与する場合、現場の細かな変化や本人の意欲の減退を見落としやすく、それが主介護