ことわざ「頭隠して尻隠さず」の由来がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】キジさん、隠れたつもりでしょうが、お尻が…「『頭隠して尻隠さず』は、キジの習性から生まれたことわざなのですよ。危険を感じると草むらに頭だけ突っ込んで隠れたつもりになりますが、お尻は丸見えなのです。大丈夫かも〜♪と安心すると堂々と出てきます。キジは観察するのが楽しい鳥です」と実際のキジの写真をまじえ、それを紹介したのは手がカ