ポルトガルの港町に、イワシやサバの干物がずらりと並ぶ光景がありました。まるで日本の港町のような風景ですが、現地ではこの干物を日本とはひと味違う方法で味わうそうです。サーフィンの聖地として知られるナザレで出会ったその光景を、移住歴5年の日本人がXに投稿したところ、「おいしそう」「その発想なかったな」といった声が寄せられ、注目を集めています。【写真】オリーブオイルとニンニクで調理された干物。美味しそう！