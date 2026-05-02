5年前と現在の証明写真を比較した投稿が、ネット上で注目を集めています。【写真】運転免許証、並べてみると…（実際の写真）「運転免許証の更新に行ってきました。5年前の私と並べてみました。なかなか頑張って時を止められているのでは」投稿したのは医師でタレントの友利新（ともりあらた）さん（48）。「第36回準ミス日本」（2004年）に選ばれた経歴も持つ友利さんのビフォーアフター写真に対し、ネットユーザーから