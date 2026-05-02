元AKB48でタレントの西野未姫さんは5月1日、自身のInstagramを更新。臨月のおなかが目立つマタニティ家族ショットを披露しました。【写真】西野未姫、マタニティ家族ショットを披露「幸せいっぱいの世界」西野さんは「家族3人でマタニティーフォトの撮影をしました」とつづり、6枚の写真を投稿。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんと第1子の娘・にこりちゃんとのカラフルな衣装姿やお揃いの白いTシャツ姿などを披露してい