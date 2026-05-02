透明感と強さを併せ持つ、俳優の黒島結菜さん（29）。ドラマ『アシガール』では、戦国時代にタイムスリップした女子高生を演じ、連続テレビ小説『ちむどんどん』ではヒロインを務めるなどキャリアを重ねてきた。5月８日公開の映画『未来』では、子どもたちに寄り添おうとする教師・真唯子を演じる。原作は湊かなえさんの同名小説。複雑な家庭環境で育ちながらも教師になる夢をかなえた真唯子。父を病気で亡くした教え子の章子を気