個人向け国債は元本保証で安心感のある商品ですが、「必要なときにすぐ現金化できる」と思っていると思わぬ落とし穴があります。中途換金にはルールがあり、それを理解しておくことが重要です。1年間は換金できない点に注意まず大前提として、個人向け国債は発行から1年間は原則として換金できません。この期間中は資金を引き出すことができないため、短期間で使う予定のあるお金には向いていません。この点は定期預金と比べても制