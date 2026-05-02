メジャー移籍後初のマルチ本塁打【MLB】ツインズ ー Bジェイズ（日本時間2日・ミネソタ）ブルージェイズ・岡本和真内野手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。4回の第2打席で6号を放つと、5回には7号2ランを放った。マルチ本塁打はメジャー移籍後初。会心の一発の直後、ブルージェイズベンチでは“日本式”の微笑ましい光景が広がった。4回の第2打席、岡本はウッズリチャードソンのスラ