北海道・旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を燃やしたとして飼育員の男が逮捕された事件で、焼却炉に近い職員用の門周辺で大きな荷物を下ろす男の姿が防犯カメラに映っていたことがわかりました。(鷲見萌夏記者）「鈴木容疑者が出てきましたフードで表情は見えません」きょう送検された旭川市の旭山動物園の飼育員鈴木達也容疑者は3月31日ごろ、動物園の焼却炉に妻の由衣さんの遺体を運び込み燃やすなどして損壊した疑いがもたれ