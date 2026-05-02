お笑いタレントの木村祐一（63）が30日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜前1・00）に出演。20年以上、毎年同じものを誕生日プレゼントに贈ってくれる大物タレントを明かした。この日はタレントの中山秀征とともに出演。出会いは中山がMCを務めていたテレビ朝日のクイズ番組「タイムショック」での共演。その後、同じく中山がMCを務める日本テレビ「ラジかるッ」に木村がレギュラー出演した。木村は中山について「