お笑いコンビ、ウッチャンナンチャンの内村光良（61）が、1日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）にゲスト出演。還暦を越えての悩みを明かした。内村は視聴者への質問コーナーで「もう還暦になりまして」と自身についてトーク。「老眼が進んできてるんですよね。これから本当に迷ってるんですけど、メガネにするかコンタクトにするか」と老眼対策について悩ましげに語った。また「年々カンペがデカくなっていってる