元モーニング娘。でタレントの新垣里沙さんが5月1日、自身のSNSを更新。待望の第1子を妊娠したことを報告しました。 【写真を見る】【 新垣里沙 】第1子妊娠を報告「ママになるっていうのは私の人生の中で大きな夢でもあった」夫・ヤスタケさんとの2ショットで新垣さんはインスタグラムで、2022年6月に結婚したタレントでYouTubeカメラマンの「ヤスタケ」こと、夫の山口安威さんとの2ショット画像を添えて「この度 私たちの元