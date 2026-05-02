テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは1日夜の放送で、同日に今季限りでの現役引退を表明した男子テニスの錦織圭（36）に対する、思いを語った。以前、全豪オープンで錦織の試合を観戦した経験を振り返り「観客みんなが錦織選手の味方になっていく。引きつけられるような選手だった」と振り返った。番組では前半のニュースで、錦織の引退表明について報道。錦織が11歳の時に「修造チャレ