ゴールデンウイークに入りJR金沢駅では入り込みのピークを迎え、朝から多くの帰省客や観光客で混雑していました。■平本記者：「金沢駅の新幹線ホームに来ています。このように朝から多くの観光客や帰省客などで賑わっています」JR西日本金沢支社によりますと北陸新幹線は東京方面からの「かがやき」が金沢着午後８時台までの１６本で満席。また、自由席のある東京方面からの「はくたか」は午前１１時１分