『ABCお笑いグランプリ』優勝や『M-1グランプリ』第3位など、数々の賞レースで結果を残してきた実力派お笑いコンビ・エバース(佐々木隆史、町田和樹)。コンビ結成史上最大規模となる単独ライブ「エンタイトルスリーベース」を全国7都市で開催する二人に、ツアーへの思いやネタ作りの裏側を聞いた。○「またしんどい半年が始まるなって感じ」――初の全国ツアー『それでも、ワインドアップ』に続いて2度目の全国ツアーかつエバース